Naya Rivera (33) hatte zu einigen Glee-Kollegen eine innige Beziehung! Seitdem am vergangenen Mittwoch bekannt wurde, dass der vierjährige Sohn der Schauspielerin ohne seine Mama auf einem Boot gefunden wurde, wird umfassend nach der Vermissten gesucht. Doch sie ist nicht der erste "Glee"-Star, der Sorge und Trauer bei den Fans auslöst. Im Januar 2018 nahm sich Mark Salling (✝35) das Leben. Er und Naya standen in einer besonderen Beziehung zueinander!

Während der Dreharbeiten zu "Glee" dateten sich die beiden drei Jahre lang. 2010 soll der 35-Jährige die Beziehung beendet haben. "Als Mark mich abserviert hat, war das das Schlimmste für mich", schrieb die Brünette in ihrem Buch Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up. Acht Jahre später beging ihr Ex-Freund Suizid, als ihm eine Verurteilung wegen des Besitzes von Kinderpornografie drohte. Das sei im Nachhinein eine Beziehung gewesen, auf die sie zurückblicke und sich frage: "Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht?", machte die 33-Jährige deutlich.

Auch zu ihrem "Glee"-Co-Star Cory Monteith (✝31) soll die Mutter eine enge Verbindung gehabt haben. In ihrem Buch thematisierte die gebürtige Kalifornierin auch die Alkoholprobleme ihres Kollegen. "Er erklärte, dass er in der Lage sein wolle, in Maßen zu trinken", gab sie an. Im Juli 2013 starb der Schauspieler an einer Überdosis.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Mark Salling und Naya Rivera im Jahr 2010

Getty Images Mark Salling, Naya Rivera und Heather Morris im Jahr 2011

Getty Images Naya Rivera und ihr Sohn Josey Dorsey bei der "The Lego Movie 2"-Premiere in Westwood, Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de