2019 haben die Hochzeit auf den ersten Blick-Experten offenbar einen richtig guten Job gemacht! Seit dem Staffelfinale sind noch immer vier der Paare glücklich miteinander – eines davon sind Serkan und Samantha. Am Tag ihrer Eheschließung hatte die Blondine zwar zunächst gezögert. Doch mittlerweile sind sie und ihr Mann seit einem Jahr verheiratet. Zum ersten Hochzeitsstag machte der gelernte Einzelhandelskaufmann seiner Herzdame jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung.

"Danke mein Schatz für die Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich liebe dich, auch mit deinen Macken. Danke Schicksal, dass du mir so eine Frau in mein Leben gebracht hast. Alles Gute zum ersten Hochzeitstag", schrieb Serkan auf seinem Instagram-Account. Außerdem ließ er noch einmal den Moment Revue passieren, als er seine Sam zum ersten Mal gesehen hat – in ihrem Brautkleid. "Dieses wunderschöne Lächeln, diese strahlenden Augen, diese tolle Ausstrahlung, einfach nur ein wahr gewordener Traum", schwärmte er.

Und weil die beiden noch immer so glücklich miteinander sind, stand für sie auch schnell fest: Sie wollen sich nochmals das Jawort geben. "Wir werden ein zweites Mal heiraten, allerdings haben wir mit der Planung noch nicht begonnen. Wir möchten uns Zeit lassen und alles in Ruhe planen", betonte Sam im April im Promiflash-Interview.

Serkan, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Samantha und ihr Mann Serkan im April 2020

Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"



