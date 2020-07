Yasin und Samira verraten erste Details über ihre Erziehungspläne! Am Dienstagnachmittag machten die Love Island-Stars ihr süßes Glück publik: Nach nicht mal einem Jahr Beziehung erwarten die beiden gemeinsam ein Baby. Die schöne Brünette ist bereits im vierten Monat schwanger. Schon kurz nach der Bekanntgabe sprachen der türkischstämmige Fitnessliebhaber und die werdende Mama das erste Mal über ihre Familienerweiterung – und enthüllten auch, mit welchen Sprachen ihr Kind groß werden soll!

Auf ihrem Instagram-Profil schwärmten die künftigen Eltern in einem Livestream über ihr großes Babyglück. Ein Follower wollte direkt wissen, welche Sprache der Sprössling von Geburt an erlernen soll, woraufhin Samira antwortete: "Er wird türkisch sprechen!" Ihr Liebster ergänzte dann, sie würden ihrem Nachwuchs natürlich deutsch und nach und nach sogar englisch beibringen wollen. "Ganz am Anfang redet er also türkisch und ich deutsch, damit das Kind versteht, was das alles heißt!", erläuterte die Schwangere den Plan anschließend noch genauer.

Ob das Paar einen kleinen Jungen oder ein Mädchen bekommt, weiß es bisher laut eigener Aussage nicht. Wie Samira und Yasin jedoch gegenüber Promiflash betonten, ist ihnen das auch relativ egal: "Klar, die Männer wünschen sich oft Jungs und die Frauen Mädchen, aber Hauptsache ist, es ist gesund!"

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira in Hamburg im Juli 2020

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Paar

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Yasin und Samira, "Love Island"-Finalisten 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de