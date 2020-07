Barbara Meier (33) kann endlich ihr Baby in die Arme schließen! Am Donnerstag gab die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin bekannt, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Die gemeinsame Tochter mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann trägt den Namen Marie-Therese. Anlässlich der Geburt erreichen nun zahlreiche Glückwünsche die frischgebackenen Eltern – auch von einigen Prominenten: Neben Sylvie Meis (42) und Ann-Kathrin Götze (30) haben dem Paar auch Viktoria Lauterbach oder Sarah Harrison (29) gratuliert.

"Ich freue mich so sehr für euch und kann es kaum abwarten, eure Prinzessin kennenzulernen", schrieb beispielsweise Sylvie Meis unter den Instagram-Beitrag, in dem Barbara die Baby-News verkündet hatte. Auch Schauspielerin Viktoria Lauterbach gratulierte: "Die liebsten und herzlichsten Glück- und Segenswünsche zur Geburt eurer süßen Marie-Therese. Die kleine Maus wird euch sicher viele Glücksmomente bereiten." Zudem wünschten die Influencerin Sarah Harrison, RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (56), Schauspieler Hardy Krüger jr. (52), Boxerin Regina Halmich (43) und Profitänzerin Renata Lusin (32) dem Paar alles Gute zur Geburt ihrer Tochter. Dazu gesellten sich ehemalige GNTM-Kandidatinnen wie Rebecca Mir (28), Bruna Rodrigues (26) oder auch Ann-Kathrin Götze – letztere zwei sind in diesem Jahr auch selbst Mütter geworden.

Einigen Promis scheint der Name des Babys sehr zu gefallen. "Einen wunderschönen Namen habt ihr der Kleinen gegeben! Möge sie immer beschützt und gesegnet sein", schrieb beispielsweise Model Gitta Sachs. Und RTL-Moderatorin Katja Burkard (55) kommentierte, dass ihre Tochter auch so heißt: "Als 'Marie-Therese' sind unsere Mädels Namenszwillinge."

ActionPress Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2020

ActionPress Katja Burkard, TV-Gesicht



