Wayne Carpendale (43) hat eine bewegte Zeit hinter sich! Inzwischen ist der Schauspieler ein eingefleischter Familienmensch. Mit seiner Ehefrau Annemarie (42) und Söhnchen Mads beschert er seinen Fans regelmäßig süße Einblicke in den gemeinsamen Alltag. Aber Wayne konnte auch mal anders! Jetzt teilte er mit seinen Followern ulkige Throwback-Schnappschüsse, die ihn in seinen wilden Jahren zeigen, bevor er so richtig erwachsen wurde!

"Glückwunsch an alle Schulabgänger zum Schulabschluss! Macht’s besser als ich", schrieb der Moderator unter einen Instagram-Beitrag, den er mit "Abi 1995" betitelte. Das Pic zeigt den einstigen Unter uns-Darsteller in drei unterschiedlichen Situationen während seiner bewegten Schulzeit: Unter "so gelernt" hält der 43-Jährige gekonnt ein Nickerchen, bei "so gemacht" präsentiert er sich als Schwiegermamas Liebling in Anzug und verschmitztem Lächeln. Besonders pikant wird es jedoch bei "so gefeiert": Der Sohn von Howard Carpendale (74) steht unter einer sehr leicht bekleideten Lady und kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus!

Anlass der Veröffentlichung der Fotos ist ein Aufruf im Rahmen der Online-Kampagne "Abschlussfeier 2020" des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (64). Da die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage weder eine feierliche Übergabe des Schulzeugnisses noch einen Abschlussball erleben konnten, gratulierten ihnen zahlreiche Prominente mit einem Video- oder Foto zum Abschluss.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale im Jahr 2015

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Jahr 2020



