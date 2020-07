Ende April hat Tanja Brockmann (32) überraschend verkündet: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs! Knapp zwei Monate nach den süßen Baby-News hat die Wahlberlinerin auch das Geschlecht ihres Kindes verraten – es wird ein Mädchen. Mittlerweile ist das Playmate im dritten Trimester und freut sich bereits darauf, seinen kleinen Wonneproppen schon bald in den Armen zu halten. Im Promiflash-Interview gibt die Blondine nun ein Update, wie sie sich kurz vor der Geburt fühlt.

Gegenüber Promiflash hat Tanja ausgeplaudert, dass sie vor allem gespannt auf die Geburt an sich sei, da dies für sie als baldige Neu-Mama noch "Neuland" sei. "Leider hört man auch immer wieder [...] Horrorstorys. Die versuche ich aber zu ignorieren, denn ich tue alles für eine entspannte und hoffentlich schmerzarme Geburt", berichtete die 31-Jährige. Lange muss das Model auch nicht mehr warten, bis sein Töchterchen auf der Welt ist. Denn die TV-Bekanntheit hat verraten, dass es am 30. September so weit sein soll. Sie führte weiter aus, dass sie ihr Kind am liebsten auf natürliche Weise bekommen möchte. Zu sehr auf diesen Wunsch versteifen, wolle sie sich aber nicht, da man nie wisse, was passiert.

Wie Tanja außerdem schilderte, gehe es ihr momentan – bis auf ein wenig Wasser in den Beinen – prima. "Unserem Babygirl geht es auch super. Die Werte des Kindes waren bisher immer perfekt", berichtete die blonde Schönheit. Sie sei auch sonst im Alltag noch sehr aktiv, da es ihr wichtig sei, keine Schwangere zu sein, die "jammernd auf der Couch liegt".

Tanja Brockmann im Juli 2020

Tanja Brockmann an der Nordeeküste Dangast im Juni 2020

Das Playmate Tanja Brockmann



