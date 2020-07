Das hätten viele wohl nicht von Yasin und Samira erwartet! Das Pärchen lernte sich in der vergangenen Staffel der beliebten Datingshow Love Island kennen. Nach kleinen Startschwierigkeiten in der Sendung fanden sie schließlich trotzdem zueinander und sind mittlerweile verlobt. Vor wenigen Tagen überraschten sie ihre Fans mit der süßen Nachricht, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Promiflash fragte nun bei "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) nach, wie sie zu den werdenden Eltern steht.

"Bei 'Love Island' ist das so, […] es gibt ein paar Paare, die selbstverständlich sind und andere, die eine Überraschung sind", erklärte die Frau von Sänger Giovanni Zarrella (42) im Promiflash-Gespräch. Bei Samira und Yasin habe sie am Anfang keine Zukunft gesehen. "Als die Sendung zu Ende war, war ich tatsächlich eine, die gesagt hat, die bleiben nicht zusammen", gab die 43-Jährige zu. Doch dann hätten die Zugbegleiterin und der Sportlehrer immer wieder einen weiteren Beziehungsschritt gewagt, was die zweifache Mutter positiv überraschte.

"Ich habe mich so gefreut, weil der Yasin hat so dafür gekämpft und sich so dafür eingesetzt", lobte die gebürtige Brasilianerin den Fitnessliebhaber. Auch von der Babynews habe sie bereits erfahren und freue sich nun über den Familienzuwachs. "Ich werde 'Love Island'-Tante! Ist das nicht herrlich?", verkündete Jana Ina fröhlich bei einem Pressetermin für die neue Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls", die sie ab Donnerstag, 30. Juli, um 20:15 Uhr bei RTL2 moderieren wird.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira in Hamburg im Juli 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella im Juni 2020

Anzeige

Instagram / yasin__ca Die ehemaligen "Love Island"-Kandidaten Yasin und Samira im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de