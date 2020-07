Prinzessin Beatrice (31) und ihr Edoardo Mapelli Mozzi (36) sind frisch verheiratet. Das Paar gab sich am vergangenen Freitag in der Royal Chapel of All Saints in der Royal Lodge in Windsor das Jawort – und das klammheimlich, ohne Vorankündigung. Auch am Tag nach der Eheschließung ist nur wenig bekannt. Ein süßes Detail wurde jetzt aber enthüllt – und zwar eines der Geschenke, die die Braut erreicht haben.

Martyn Crossley ist der Florist, dem Queen Elizabeth II. (94) und viele andere Royals schon seit Jahren vertrauen. Und natürlich hat er zur Feier von Beatrice' großem Tag einen besonders schönen Strauß gebunden. Auf Instagram teilte er ein Foto von dem Meisterwerk und schrieb: "Blumen für die königliche Braut Prinzessin Beatrice von York nach ihrer Hochzeit mit Herrn Eduardo Mapelli Mozzi heute Morgen im Windsor Great Park."

Auf Nachfrage stellte der Experte klar, dass es sich dabei nicht um den Brautstrauß handle, sondern lediglich um ein Präsent, das Beatrice nach der Zeremonie erhalten hat. Das Bouquet aus Rosen, Dahlien und Pfingstrosen sei in den Lieblingsfarben der 31-Jährigen gehalten, wie der Experte in den Kommentaren außerdem erklärte.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Portrait Gala in London

Anzeige

Instagram / martyn_crossley_the_florist Martyn Crossleys Blumenstrauß als Hochzeitsgeschenk für Prinzessin Beatrice

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de