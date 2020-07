Dieses Paar sorgte einst für jede Menge Schlagzeilen! Die Rede ist von Johnny Depp (57) und Winona Ryder (48), die sich 1989 bei einer New Yorker Filmpremiere erstmals begegnet und spätestens während der anschließenden gemeinsamen Dreharbeiten zu "Edward mit den Scherenhänden" ineinander verliebt hatten – sie war damals zarte 17 und er bereits 26 Jahre alt. Obwohl der Altersunterschied für Furore gesorgt hatte, waren die zwei nach nur fünf Monaten verlobt und Feuer und Flamme füreinander. Die Trennung im Jahr 1993 soll Johnny völlig fertiggemacht haben!

Mirror zitiert nun ein Interview mit Regisseur Tim Burton (61), in dem er sich an den emotionalen Tiefpunkt seines langjährigen Kollegen erinnerte: So sei der frisch getrennte Schauspieler zwar pünktlich am Set erschienen – aber mit Augen voller Tränen! "Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich fragte ihn, was passiert sei, aber alles, was er sagte, war: 'Es war nicht ihre Schuld, es war meine'". Obwohl Winonas Pressesprecherin das Liebes-Aus vor allem auf das junge Alter der Filmstars zurückgeführt hatte, sei Johnny der Meinung gewesen, dass er sein Privatleben nicht ausreichend vor der Öffentlichkeit geschützt hätte.

Tim zufolge sei Johnny infolgedessen nie wieder derselbe gewesen – auch nicht, als er rund zwölf Monate später begann, das Model Kate Moss (46) zu daten. "Es war nicht dasselbe wie bei Winona. Es war so merkwürdig, sich in seiner Nähe aufzuhalten, weil er sich nicht mehr wie Johnny benahm. Es war fast so, als hätte Winona Johnnys Seele, Johnnys Liebe mit sich genommen'", blickte Burton zurück. Dennoch gab es nie böses Blut zwischen den Ex-Partnern – die 48-Jährige sagte sogar vor wenigen Tagen im Gerichtsprozess des 57-Jährigen gegen Amber Heard (34) zugunsten ihres einstigen Beinahe-Ehemanns aus.

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020

United Archives GmbH/Action Press Johnny Depp und Winona Ryder in "Edward mit den Scherenhänden"

Getty Images Winona Ryder, 2020



