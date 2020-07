Am vergangenen Freitag überraschte das britische Königshaus die Welt mit der Nachricht: Prinzessin Beatrice (31) hat ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) in einer heimlichen Zeremonie geheiratet! Durch die Hochzeit hat die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) – von der Familie ihres frischgebackenen Ehemannes her – auch einen zusätzlichen Adelstitel erhalten. Das heißt, sie ist nun nicht länger nur Prinzessin von York, sondern auch eine italienische Contessa. Die große Frage lautet: Wie wird die Royal-Lady jetzt angeredet?

In einem Interview mit dem Hello!-Magazin hat Marlene Koenig, eine Adelsfachfrau, die Antwort darauf verraten. Sie erklärt, dass die Enkelin der Queen wahrscheinlich den Namenszusatz "von York" wegfallen lasse, so wie es ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie (30) nach ihrer Heirat getan hat. "Ich gehe davon aus, dass Beatrice als Her Royal Highness (Ihre Königliche Hoheit) Prinzessin Beatrice, Frau Edoardo Mapelli Mozzi vorgestellt wird", teilt die Royal-Expertin mit.

Marlene gibt auch preis, welchen Titel der zukünftige Nachwuchs des Paares vermutlich tragen würde. "Ihre Kinder werden den Nachnamen des Papas annehmen, da ihr sozialer Rang von der väterlichen Seite bestimmt wird", schildert sie.

Anzeige

Instagram / princesseugenie Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im September 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice auf Windsor Castle im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei der Portrait Gala in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de