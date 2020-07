Seit vergangenem Freitag sind beide Töchter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) unter der Haube: Nachdem Prinzessin Eugenie (30) bereits im Oktober 2018 Jack Brooksbank (34) geheiratet hatte, gab ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (31) ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (36) vor zwei Tagen das Jawort. Beide Enkelinnen von Queen Elizabeth II. (94) sahen an ihrem Hochzeitstag ohne Frage wunderschön aus – aber welches Kleid kam bei den Fans besser an?

Die mittlerweile 30-jährige Eugenie trat vor knapp zwei Jahren in einem schlichten, langärmligen Dress vor den Altar, um ihren Jack zu heiraten. Einen besonderen Wow-Effekt erzielte die XXL-Schleppe ihres Kleides. Ihre Haare trug sie dazu elegant hochgesteckt – zwar verzichtete sie auf einen Schleier, dafür thronte aber ein opulentes Diadem auf ihrem Haupt. Das Hochzeitskleid von Beatrice war verspielter als das ihrer Schwester: Die 31-Jährige entschied sich an ihrem großen Tag für eine Robe mit Puffärmeln und aufwendigen Strassverzierungen. Auch ihre Frisur war anders als die von Eugenie: Die studierte Historikerin trug ihre Haare offen mit einem Schleier und einem Diadem.

Beide Looks hatten aber eine besondere Bedeutung. Eugenies Kleid hatte einen tiefen Rückenausschnitt und legte so den Blick frei für ihre lange Narbe, die sie seit einer Operation in jungen Jahren trägt – eine bewusste Entscheidung der Kunsthistorikerin. Das Kleid von Prinzessin Beatrice ist eine umgeschneiderte Abendrobe der Queen, das die Monarchin einst selbst in den 60ern getragen hatte.

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit, 2018

Instagram/TheRoyalFamily, Benjamin Wheeler Prinz Philipp, die Queen, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit



