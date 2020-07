Mehr Hate für Cathy Hummels (32)? Die Moderatorin zeigt sich in den sozialen Netzwerken des Öfteren gerne auch einmal in einem knappen Sport- oder Badeoutfit. Für ein Bild von sich in einem Bikini erntete die Dirndl-Designerin zuletzt viele negative Kommentare im Netz, da die Web-Gemeinde der Ansicht war: Es sei definitiv zu dünn. Nach der Körper-Kritik wird nun ihr Kleidungsstil bemängelt. Insbesondere ein Schnappschuss von der Influencerin, auf dem sie komplett nur Leoprint trägt.

Die Frau von Mats Hummels (31) hat auf Instagram ein Foto von sich geteilt. Darauf zu sehen ist Cathy, wie sie ihren Sohn Ludwig am Tegernsee in einem Bollerwagen durch die Landschaft zieht. Das Detail, was aber sofort ins Auge springt, ist ihr gewagtes Outfit! Ihr Look besteht aus einem überdimensional großen Mantel in Leoprint und einer zu langen, weiten Hose in einem anderen Leo-Mix. Die meisten Follower der gebürtigen Dachauerin zerreißen ihre Klamottenwahl in den Kommentaren.

Ein User fragt höhnisch: "Unterwegs zum Faschingsumzug?" "Wie kann man so was nur anziehen oder vorführen", schreibt ein anderer. Lediglich eine Handvoll positive Kommentare lassen sich finden. "Du traust dich auch wirklich, alles zu tragen", heißt es bei einem der wenigen Plattform-Nutzer, die Cathys Outfit feiern.

