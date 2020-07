Süße Hochzeits-Gratulation von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38)! Vor wenigen Tagen lief ein weiteres royales Paar des britischen Königshauses in den Hafen der Ehe ein. In der Royal Chapel of All Saints in Windsor heiratete Prinzessin Beatrice (31) ihren Edoardo Mapelli Mozzi (36). Durch die aktuellen Auflagen konnte ihr königlicher Cousin, Prinz Harry mit seiner Frau, nicht bei den Feierlichkeiten anwesend sein. So gratulierte das royale Couple den Frischvermählten dennoch!

Wie Hello! angeblich aus einer den Sussexes nahestehenden Quelle erfahren hat, sollen Harry und Meghan sichergestellt haben, dass ihre Glückwünsche das Ehepaar persönlich erreichen. Seiner Cousine und ihrem neuen Ehemann sollen der 35-Jährige und die einstige Suits-Darstellerin ganz privat aus ihrem derzeitigen Wohnort Los Angeles gratuliert haben. Der Sohn von Prinz Charles (71) soll seinen Cousinen Beatrice und ihrer Schwester Eugenie (30) sehr nahestehen.

Am 17. Juli heiratete die Enkelin von Queen Elizabeth II. (94) überraschend den britisch-italienischen Immobilienunternehmer. Das Paar wollte eigentlich bereits im Mai den Bund der Ehe eingehen. Die Trauung musste jedoch aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage verschoben werden. Nun veröffentlichte das britische Königshaus im Netz die ersten Hochzeitsbilder und machte damit den Fans der Royals wohl eine große Freude.

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Harry

Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Jahr 2011



