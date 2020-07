Horrortag für Nina Noel (31)! Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in den Serien Köln 50667 und Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt ist, hatte jüngst wirklich keinen Grund zu lächeln. Seit die TV-Beauty vor einigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden ist, dreht sich ihr ganzes Leben um Sohnemann Lyano Lyon Weiß. Doch der Racker bereitete seiner berühmten Mama nun einige Sorgen.

Wie Nina in ihrer Instagram-Story verriet, erschreckte Lyano sie sehr, als er am Dienstagmorgen aufwachte. "Als Lyano wach wurde, habe ich gesehen, dass er hier überall Blut hatte", erklärte die Influencerin die Situation und deutete in ihrem Gesicht auf die Stellen, an denen es bei ihrem Nachwuchs rot war. Das Blut sei schon eingetrocknet gewesen und er habe so etwas zuvor noch nie gehabt. Da sie selbst auch noch nie Nasenbluten gehabt habe, kenne sie sich damit nicht so gut aus. "Ich weiß jetzt nicht so recht, wo das herkommt", offenbarte sie weiter. Ihre Internetrecherche habe dazu ergeben, dass dies nichts Ungewöhnliches bei kleinen Kindern sei. Trotzdem hat sich Nina offensichtlich Sorgen gemacht.

Generell stand dieser Tag unter keinem guten Stern, denn es war noch dazu der Todestag ihres Vaters, wie Nina weiter erklärte: "Da werde ich sowieso immer mit einem komischen Gefühl wach."

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Baby Lyano

Instagram / ninanoel Lyano Lyon Weiß

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Sohn Lyano Lyon



