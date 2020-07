Schon bald feiert die Kultserie Verbotene Liebe ihr Comeback – und das mit einigen altbekannten Gesichtern! Eigentlich wurde die Soap 2015 wegen stetig sinkender Quoten abgesetzt. Bereits im Winter sollen jedoch zehn neue Folgen des Reboots unter dem Namen "Verbotene Liebe – Next Generation" bei dem Streaminganbieter TVNOW herauskommen. Neben Wolfram Grandezka (50) alias Ansgar von Lahnstein hatte auch Jo Weil (42) alias Charlie Schneider bereits bekannt gegeben, in den neuen Episoden dabei zu sein. Jetzt soll auch Isa Jank (67) wieder zum Cast gehören.

Wie RTL berichtet, kehrt auch die 67-Jährige wieder in ihrer alten Rolle der Clarissa von Anstetten ans Set der Soap zurück: "Wir freuen uns sehr, verkünden zu dürfen, dass Isa auch bei 'Verbotene Liebe – Next Generation' mit dabei sein wird. Und das in einer very special appearance (zu deutsch: mit einem sehr besonderen Auftritt)." Was genau damit gemeint ist, ließ der Sender jedoch offen. Isas Figur, die sie von 1995 bis 2001 verkörperte, zählte bei den Zuschauern durch ihr biestiges Auftreten jedenfalls nicht zu den beliebtesten. Clarissa galt seit einem mysteriösen Flugzeugabsturz als verschollen.

Im Zentrum der Fortsetzung soll das Liebespaar Josefin Reinhard (gespielt von Sina Zadra) und Alexander Verhoven (gespielt von Frederik Götz) stehen: "Alexander findet sich mit seiner Familie mitten in einem Strudel aus Liebe, Macht und Reichtum, großen Lebenslügen, Missbrauch, Verrat, Mordanschlägen und viel verbotenem Sex wieder", hieß es in einer ersten Pressemitteilung.

