Samira und Yasin können aufatmen! Die ehemaligen Love Island-Teilnehmer freuen sich derzeit auf ihr erstes Kind. Am Mittwoch hatte die werdende Mutter aber Grund zur Sorge: Sie verlor plötzlich Flüssigkeit und hatte Angst, dass die Fruchtblase geplatzt ist. Beim Frauenarzt stellte sich raus: Sie hat einen Blasensprung und muss Antibiotika nehmen. Einen Tag später gibt Samira im Netz ein Update: Mama und Baby geht es gut!

In ihrer Instagram-Story erklärt Samira, dass sie heute noch mal zur Kontrolle beim Arzt war: "Die Untersuchung lief sehr, sehr gut. Dem Baby geht es auf jeden Fall echt super, es hat uns angegrinst." Stolz hält sie ein Ultraschallbild in die Kamera. Auch ihr selbst gehe es nach dem Schock wieder gut: "Ich muss jetzt mein Antibiotikum nehmen, in dieser Zeit sollte man sich auf jeden Fall nicht viel bewegen, nicht viel machen. Aber mir geht es auf jeden Fall viel, viel besser", schildert sie.

Bis auf diesen Zwischenfall kann Samira ihre Schwangerschaft mittlerweile sehr genießen. Im Promiflash-Interview plauderte sie Anfang des Monats aus, dass sie kaum Beschwerden habe. Nur zu Beginn hätte sie ein bisschen zu kämpfen gehabt: "Am Anfang war ich sehr, sehr schlapp und müde und konnte gefühlt zehn Meter laufen und brauchte dann schon wieder eine Pause."

Instagram / samira.bne Yasin und Samira im Juli 2020 in Hamburg

Instagram / samira.bne Ex-"Love Island"-Kandidatin Samiras Ultraschallbild im Juli 2020

Instagram / samira.bne Samira, Reality-Darstellerin



