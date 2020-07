Wie ging es hinter der Kulisse wirklich im Kreise des KarJenner-Clans zu? Vor wenigen Tagen schockierte Kim Kardashians (39) Mann Kanye West (43) die ganze Welt: In seiner Kandidaturrede für die diesjährige US-Präsidentschaftswahl packte er plötzlich über seine Beziehung aus – hinterher schoss er in Social-Media-Beiträgen knallhart gegen seine Schwiegermutter Kris Jenner (64). Seine Freunde sind kaum überrascht – der Rapper soll den Momager schon lange gehasst haben!

Wie ein Kontakt gegenüber In Touch Weekly berichtete, soll der Haussegen in der prominenten Großfamilie offenbar schon lange schiefhängen: "Sein Groll gegen die Familie braute sich seit Monaten zusammen", deutete der Insider an und verriet, um was es in dem Konflikt zwischen Kanye und Kris ging: "Er beschuldigte sie, Informationen ausgeplaudert zu haben, hinterhältig zu sein und seine Präsidentschaftskampagnen und seinen GAP-Deal zu untergraben", präzisierte die Quelle. Im Netz teilte der "Stronger"-Interpret außerdem gegen die 64-Jährige aus, weil sie ihre Kinder um jeden Preis vermarkten wolle – sogar durch einen angeblichen Verkauf von Kims Sextape.

Auch mit Schwägerin Kylie Jenner (22) soll Kanye seit einiger Zeit auf Kriegsfuß stehen: Angeblich war der Musiker verbittert, weil die Kosmetikunternehmerin vor ihm für ihren Milliardärsstatus ausgezeichnet worden war. Ihre Forbes-Geschichten hätten sich zu einem ernsthaften Streitpunkt entwickelt.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West und Kris Jenner

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2019

