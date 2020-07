Die Fans von Kanye West (43) müssen sich wohl vorerst noch etwas gedulden, bis sie wieder mit neuer Musik versorgt werden! Seit einigen Tagen machen immer mehr erschreckende Neuigkeiten um den "Gold Digger"-Interpreten die Runde: Nach der Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur soll sich der Musiker sogar in einem Bunker versteckt haben. Seine Musikkarriere sollte unter den aktuellen Vorfällen zwar nicht leiden – dieser Plan scheint jedoch nicht aufzugehen: Kanye will die Veröffentlichung seines Albums verschieben!

Erst vor wenigen Tagen kündigte Kanye seinen Anhängern neue Musik via Twitter an. Demnach sollte sein Werk "Donda: With Child" bereits am heutigen Freitag auf dem Markt erscheinen. Daraus wird jetzt allerdings erst mal noch nichts: Wie Daily Mail berichtete, fehlte um Mitternacht das Album des 43-Jährigen auf den entsprechenden Streamingplattformen. Ob sich Kanye wohl durch den Wahlkampf mit seiner Zeit verschätzt hat? Auf ein offizielles Statement müssen seine Follower bisher jedenfalls noch warten.

Doch auch gesundheitlich scheinen die Sterne für Kanye aktuell nicht sonderlich gut zu stehen. Während einer Rede brach der Rapper auf der Bühne plötzlich in Tränen aus und verriet intime Details aus seinem Privatleben. Freunde rieten ihm nun, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Donald Trump und Kanye West, Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Kanye West, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de