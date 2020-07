Michele Morrone versetzt seine Fans mal wieder in Ekstase! Der italienische Schauspieler hat durch den Netflix-Hit 365 Days seinen großen Durchbruch geschafft. Seit dem Erfolg des Erotikstreifens gilt der 29-Jährige nicht nur als totaler Frauenschwarm, sondern konnte auch seine Musikkarriere pushen. Vor allem sein Song "Hard For Me" wurde schon millionenfach gestreamt. Jetzt gibt es ein passendes Musikvideo zu dem Hit – und das sorgt für Aufregung unter den Fans!

Der etwa dreiminütige Clip zeigt eine Liebesgeschichte zwischen Michele und einer Blondine – und hat natürlich alles, was sich seine Fans wünschen: viele Nahaufnahmen von Michele und sogar eine Duschszene! Das Endergebnis ist so heiß geworden, dass seine Fans auf YouTube fast durchdrehen. "Er ist alles, was eine Frau will", "Junge, weißt du nicht, dass es illegal ist, so heiß zu sein?" oder "Was ist heißer als Michele Morrone? Michele Morrone mit einer Brille", lauten nur drei der unzähligen lechzenden Kommentare.

Durch "365 Days" boomt aber nicht nur Micheles Musikkarriere. Auch auf Social Media könnte der Hottie mittlerweile wohl kaum erfolgreicher sein. In den vergangenen Wochen hat er alleine auf Instagram mehrere Millionen Follower dazu gewonnen.

Anzeige

Instagram / iammichelemorrone Michele Morrone, Model

Anzeige

Instagram / iammichelemorroneofficial Schauspieler Michele Morrone im April 2020

Anzeige

Getty Images Michele Morrone beim Rome Film Festival, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de