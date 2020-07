Liebe geht eben durch den Magen! Kaum zu glauben, aber wahr: Mittlerweile ist Dylan Sprouse (27) schon zwei Jahre in einer Beziehung. Erst im Juni hatten der Schauspieler und seine Freundin Barbara Palvin (26) ihren zweiten Jahrestag zelebriert. Und obwohl die beiden schon ein Weilchen zusammen sind, sind sie für die Paparazzi immer noch ein heiß begehrtes Motiv. Was für ein Glück, dass ein Fotograf die Turteltauben jetzt bei einem Ren­dez­vous erwischte.

Am Wochenende nahmen sich Dylan und Barbara Zeit für sich und genossen ein gemeinsames Dinner in einem Restaurant in Los Angeles. Diese Date-Night hielt ein Paparazzo fest – doch auf zärtliche Berührungen, verliebte Blicke oder vielleicht sogar ein Küsschen wartete er vergebens. Während das Ambiente des Lokals auf den Fotos ziemlich romantisch wirkt, haben der "Hotel Zack & Cody"-Star und das Model tatsächlich nur Augen für ihr Essen.

Klassische Romantik, wie sie im Buche steht, scheint aber eh nicht so ihr Ding zu sein. Zum zweiten Liebesjubiläum vor wenigen Wochen hatte Dylan seiner Barbara prompt mal eine Liebeserklärung der etwas anderen Art gemacht. "Wir sehen uns von Jahr zu Jahr ähnlicher, bis wir ein Tier mit vier Armen und vier Beinen sind", hatte er einen gemeinsamen Paar-Schnappschuss kommentiert.

Anzeige

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse

Anzeige

MEGA Barbara Palvin und Dylan Sprouse in Los Angeles

Anzeige

Instagram / dylansprouse Barbara Palvin und Dylan Sprouse im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de