Es war die Liebesnews diese Woche: Demi Lovato (27) und ihr noch recht neuer Freund Max Ehrich (29) haben sich am Mittwoch verlobt! Die frohe Botschaft teilte das Paar anschließend mit gegenseitigen Liebeserklärungen auf Social Media. Das ging bei den beiden in der Tat ziemlich fix: Erst im März kamen erste Gerüchte auf, dass die Sängerin und der Schauspieler daten könnten – nur wenige Wochen zuvor hatte sich Demi von Austin Wilson getrennt. Nun verloren sie also keine Zeit, um den nächsten Schritt zu wagen: Was hält die Familie von der sich rasant entwickelnden Beziehung?

"Demis Familie freut sich so sehr für sie. Max verkörpert alles, was sie je wollte, sie hat endlich ihren Märchenprinzen gefunden!", plauderte jetzt ein Insider gegenüber HollywoodLife aus. Dass sich die beiden nur knapp zwei Monate nach der offiziellen Beziehungsbestätigung schon verloben, stelle für die Angehörigen der künftigen Braut zudem überhaupt kein Problem dar: "Es ging alles sehr schnell, aber ihre Familie ist wenig überrascht. Sie alle wussten irgendwie, dass sie sich damit keine Zeit lassen würden, weil Demi immer gesagt hat, dass er der Richtige ist."

Die Suche nach dem perfekten Lebensgefährten war für die US-Amerikanerin alles andere als einfach: Nicht nur das Model Austin habe sich nach wenigen Wochen als die falsche Wahl herausgestellt, auch sie und ihr Ex-Freund Wilmer Valderrama (40) entschlossen nach sechs gemeinsamen Jahren, ihre Beziehung zu beenden. Hinterher blieben sie Freunde, der Schauspieler versuchte sie sogar bei ihrem Drogenentzug zu unterstützen. An Neujahr hat sich Wilmer allerdings neu verlobt und damit ein Liebes-Comeback ausgeschlossen. "Wir sind alle froh, dass Max in ihr Leben getreten ist, das Timing hätte nicht besser sein können", resümierte ihre Familie nun.

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Getty Images Max Ehrich im November 2016

Adrian Sanchez-Gonzalez/ Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato bei der Vanity Fair Oscar Party 2016



