Das hat sich Elena Miras (28) sicher anders vorgestellt. Die ehemalige Love Island-Beauty moderiert gemeinsam mit ihrem Partner Mike Heiter (28) die neue Show "Just Tattoo of Us". An dem Reality-TV-Abenteuer nehmen Kandidaten in Zweierteams teil und suchen für den jeweils anderen ein Tattoo aus. Dabei bleiben das Motiv und die Körperstelle dem Aussuchenden überlassen. Das Ergebnis wird erst nach dem Stechen offenbart. Die beiden Moderatoren testeten das Konzept des Formats selbst – und das ging nach hinten los.

Ob ein fieser Denkzettel oder etwa eine süße Liebeserklärung – jede Körperverzierung ist erlaubt. Und das testete jetzt auch Mike bei seiner Liebsten aus und machte Elena damit ziemlich wütend. Er entschied sich nicht nur für zwei Tattoos, sondern eins davon soll auch noch auf Elenas Po platziert werden. Was genau auf ihrem Allerwertesten verewigt werden soll, ist noch unklar. Aber Elena stellt gegenüber RTL klar: "Also, wenn sein Name irgendwo steht, dann ist komplett vorbei."

Neben den beiden werden sich auch einige andere bekannte Gesichter dem Experiment stellen. Ex-Germany's next Topmodel-Kultkandidatin Gina-Lisa Lohfink (33) nimmt mit ihrer Freundin Mona Buruncuk teil. Die ehemalige Bachelor-Beauty Jade Übach (26) wird ihrem Kumpel Juliano ein Tattoo aussuchen. Für Niklas Schröder (31) dürfte die Sendung keine große Herausforderung darstellen. Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer ist schon mit der Tintenkunst in Kontakt gekommen. Er geht mit seiner Frau Jessica (26) in die Show.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juli 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo of Us"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de