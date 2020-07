Hat Farid Bang (34) etwa einen verlorenen Bruder, von dem niemand etwas wusste? Hisham Morscher, Kandidat der neuen RTL2-Reality-TV-Castingshow "Battle of the Bands", ist offenbar nicht nur ein Gesangstalent, sondern wohl auch ein begnadeter Imitator. In einem Interview demonstrierte der Sänger jetzt eine Lieblingsimitation, die wohl seiner Meinung nach besonders gelungen sei: In typischer Farid-Bang-Manier machte Hisham einen auf Rapper!

In einem Interview-Video von RTL2 fing der Musiker plötzlich an, sich in eine andere Person zu verwandeln. Was mit merkwürdigen Lauten begann, klang schnell wie die Stimme des Düsseldorfers Hip-Hop-Künstlers. "Ich bin ein enger Verwandter von Farid", scherzte der Wiener dabei. Ob dem gebürtigen Marokkaner diese Imitation auch gefallen würde? Hishams Talent, sich in andere Rollen hinein zu versetzten, kommt aber nicht von ungefähr: Er arbeitet auch als Schauspieler und hat eine Musical-Ausbildung absolviert!

Ab Donnerstag, 30. Juli, kämpf der Blondschopf mit elf weiteren Kandidaten bei "Battle of the Bands" wöchentlich um den Einzug in eine Girl- oder Boyband. Ein bekanntes Gesicht dürfte für die Zuschauer dabei Robin Eichinger (27) sein: Der 27-Jährige versuchte bereits bei DSDS, seine musikalische Karriere zu befördern. Beim TV-Dating-Format Prince Charming wollte Robin daraufhin auch sein Glück in der Liebe finden.

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls" ab 30. Juli, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTL2.

Instagram / faridbangbang Farid Bang im Jahr 2020

RTL2 Die Moderatoren von "Battle of the Bands": Dennis und Benni Wolter sowie Jana Ina Zarrella

RTL2 Robin Eichinger, "Battle of the Bands"-Kandidat



