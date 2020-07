Neues Mama-Kind-Update von Millie Mackintosh (31)! Im vergangenen Mai tauschte Herzogin Meghans (38) Hochzeitsplanerin den Schreibblock gegen Schnuller, denn: Sie wurde zum ersten Mal Mutter. Seither nimmt sie ihre Follower stolz auf ihr neues Lebensabenteuer mit. Jetzt machten Mutter und Baby tatsächlich schon eine neue Erfahrung: Sie traten ihren ersten gemeinsamen Flug an – und dabei stellte sich die kleine Sienna offenbar richtig gut an.

In neuen Posts in ihrer Instagram-Story dokumentierte die "Made in Chelsea"-Darstellerin die Reise und siehe da: Um ihren Spross ruhig zu halten, hat Millie einen besonderen Trick. "Ich habe vor, sie beim Abflug und bei der Landung zu stillen, um ihr mit dem Druck auf den Ohren zu helfen", erklärte die Brünette. Und siehe da: Auf dem Foto schlummert die Prinzessin ganz friedlich, während sie an der Brust ihrer Mama nuckelt.

Die Fütterung hoch über den Wolken erfüllte offenbar ihren Zweck: "Wir haben es geschafft! Es gab keine Tränen, sie hat zum größten Teil geschlafen", freute sich Millie in dem nächsten Upload. Na, dann steht zukünftigen Trips ja nichts mehr im Weg!

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Hugo Tylor und Millie Mackintosh und ihre Tochter Sienna

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrer Tochter Sienna

Anzeige

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrer Tochter Sienna

Folgt ihr Millie auf Instagram? Nein, bisher nicht! Natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de