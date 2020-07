Na, habt ihr die Stimme aus dem Off in der neuen Show Battle of the Bands erkannt? Seit Donnerstag flimmert der Gesangswettkampf über die TV-Bildschirme. Dabei geht es aber nicht ausschließlich um die Goldkehlen der insgesamt zwölf Kandidaten – zum Teil ist "Battle of the Bands" auch eine Reality-Show, denn die Teilnehmer wohnen zusammen in einem Loft in Köln. Klar, dass die sechs Boys und Girls, die in der Sendung gegeneinander antreten auch anfangen, miteinander zu flirten – fast schon wie bei Love Island! Und das ist nicht die einzige Parallele: Der Sprecher, der durch die Show führt, heißt Christoph Kröger (29) und der lieferte auch schon in den ersten beiden Kuppelshow-Staffeln bissige Kommentare ab!

Bevor in der bislang letzten "Love Island"-Staffel Simon Beeck (40) den Sprecherjob übernahm, hatte den Posten Christoph inne – und sich mit markigen Sprüchen eine kleine Fangemeinde aufgebaut. Umso trauriger war es für die eingefleischten Flirtshow-Zuschauer, als er als heimlicher Star aus dem Off 2019 verschwunden ist. Nun feiert der Hamburger allerdings ein Comeback bei "Battle of the Bands". Das fiel auch dem Twitter-Publikum positiv auf: "Ironische Offstimme!", freute sich ein User über Christophs Einsatz.

Beim Turteln und dem Sprecher hören die "Love Island"-Gemeinsamkeiten allerdings noch nicht auf: Auch die Moderatorin wurde für "Battle of the Bands" engagiert. Keine Geringere als Jana Ina Zarrella (43) hat die teilweise recht unangenehme Aufgabe, die Show-Exits zu verkünden. Habt ihr den Sprecher beim Gesangsbattle wiedererkannt? Stimmt in der Umfrage ab!

Christoph Kröger, Sprecher

"Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Benni und Dennis Wolter und Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarrella, Moderatorin



