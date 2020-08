Ein neuer Tag, ein neuer Schnappschuss von Rebel Wilson (40)! Seit Anfang des Jahres arbeitet die Schauspielerin, die zuvor für ihre Kurven bekannt war, an ihrer Traumfigur. Fast 20 Kilo hat sie bereits abgenommen und hält diese spannende Reise für ihre Community im Netz fest. Schon vor einigen Tagen teilte sie einen Bikini-Schnappschuss, der die Fans fast um den Verstand brachte – und jetzt legt sie mit einem verführerischen Bild nach.

In ihrer Instagram-Story postet Rebel nun ein paar Aufnahmen, die während einer Badesession im heimischen Pool entstanden sind. Auf den Fotos vernascht die Pitch Perfect-Darstellerin nicht einfach nur einen Pfirsich, sondern packt zusätzlich auch noch ihren Schlafzimmerblick aus. Dass sich Rebel hin und wieder selbst nicht so ernst nimmt, ist bekannt – und auch mit diesen Beiträgen beweist sie mal wieder: Der Spaß steht bei ihr an allererster Stelle.

Die 40-Jährige scheint sich rundum wohl in ihrem erschlankten Körper zu fühlen – und die Fans feiern es. Egal, was Rebel auf ihrem Kanal postet, positives Feedback und zahlreiche Likes sind ihr garantiert. Mehr noch, für viele User ist sie sogar ein echtes Vorbild. "Du bist die beste Motivation", kommentierte kürzlich eine Followerin ein Bild von ihr.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson isst einen Pfirsich

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin



