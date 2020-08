Der jüngste Beckham-Nachwuchs ist gar nicht mehr so klein! Zurzeit stehen die älteren Söhne von Fußballlegende David (45) und Modedesignerin Victoria (46) im Fokus: Brooklyn (21) hat sich vor wenigen Wochen mit der US-amerikanischen Schauspielerin Nicola Peltz (25) verlobt. Und auch Romeo (17) präsentierte sich immer wieder mit seiner Freundin im Netz. Bei dem ganzen Trubel um die Liebeleien der beiden Kicker-Sprösslinge ist den Fans kaum aufgefallen, wie sich Harper Seven Beckham (9) entwickelt hat…

Auf Instagram postete ihr Vater eine süße Aufnahme von der Neunjährigen, auf der sie mit perfekt gestylten Haaren in die Kamera lächelt. Die Schülerin hat sich offenbar für eine ganz besondere Verabredung so schick gemacht. "Das wunderschöne Mädchen hat ein Date mit Mama und Papa", schrieb David unter dem Bild. Die Fans der Beckhams drückten ihre Begeisterung mit über einer Million "Gefällt mir"-Klick aus und hinterließen Harper nette Kommentare. "Was für eine süße kleine Schönheit", meinte ein User.

Auch Vic postete ein Schwarz-Weiß-Bild ihrer einzigen Tochter – das Lachen scheint Harper offensichtlich nie zu vergehen. Ihre Haare sind zu einem perfekt hochgesteckten Dutt gebunden und ihre Fingernägel sind ebenfalls schön lackiert. "Starke Frau zu erziehen ist genauso wichtig, wie sie zu unterstützen", betitelte die Sängerin den Schnappschuss.

Instagram / victoriabeckham Harper und David Beckham im Mai 2020

Instagram / davidbeckham Familie Beckham im Januar 2020

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham, Tochter von Victoria und David Beckham



