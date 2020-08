Rosige Gehälter oder Hungerlohn? So viel zahlt Bachelor Sebastian Preuss (30)! Schon während seiner Zeit als RTL-Rosenverteiler hat der Münchner immer wieder betont, in der Vergangenheit hart für seinen Traum vom eigenen Unternehmen gearbeitet zu haben. Der Kickboxer leitet eine Malerfirma und hat einige Angestellte unter sich. Nach seinem Motorrad-Unfall vor einigen Wochen kann Basti derzeit selbst allerdings nicht mit anpacken. Doch über wie viel Gehalt dürfen sich seine Mitarbeiter freuen?

Dieses Geheimnis lüftet der 30-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story. Dort veröffentlicht er einen Job-Aufruf: "Wir suchen in unserem Team gelernte, fleißige Maler mit Gesellenbrief und Führerschein, ab 18 Euro Stundenlohn." Das Wörtchen "ab" lässt dabei vermuten: Es scheint noch Luft nach oben zu geben. Zu dem Job-Angebot teilt er ein Foto von sich und einem seiner Malerkollegen bei einer Pause. In Arbeitsklamotten sitzen sie nebeneinander im Auto – Basti hat seinen Arm freundschaftlich um sein Teammitglied gelegt.

Bis der Sportler selbst wieder den Malerpinsel schwingen darf, dürfte sicher nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Immerhin macht er in seiner Reha große Fortschritte. Vor wenigen Tagen präsentierte er sogar schon seine ersten Gehversuche ohne Krücken. "Ich bin das erste Mal seit acht Wochen ohne Gehhilfen die zehn Meter zu Fuß gegangen, und es hat sich angefühlt, als würde ich fliegen", schrieb er auf Social Media.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Der Bachelor

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Juni 2020

