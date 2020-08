Mary-Kate Olsen (34) scheint es prächtig zu gehen! Im vergangenen Mai hat die einstige Full House-Berühmtheit mit der Nachricht geschockt: Sie hat einen Notfall-Antrag auf eine Scheidung von ihrem Mann Olivier Sarkozy (51) eingereicht. Die beiden waren knapp viereinhalb Jahre liiert, bevor die Mode-Mogulin das Ehe-Aus bekannt gab. Nach den Trennungsnews wurde sie vor ein paar Wochen das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Bei einem Mädelsabend wurde die Fashion-Ikone nun erneut abgelichtet.

Paparazzi haben Mary-Kate am Montagabend beim Verlassen eines italienischen Restaurants in den Hamptons entdeckt. Auf den Fotos der Schnappschussjäger ist die Designerin zusammen mit einer Gruppe von Mädels zu sehen, wie sie freudestrahlend durch die Straßen des Ferienortes spazieren. Gekleidet ist die baldige Single-Lady bei ihrem kleinen Ausflug in schwarze Jeans und einen überdimensional großen Mantel. Der Blickfang sind die knallroten Pantoletten der Zwillingsschwester von Ashley Olsen (34).

Ebenfalls derzeit in den Hamptons – dem noblen Sommerreiseziel der New Yorker Oberschicht – ist auch Mary-Kates Ex. Wie ein Insider Page Six erzählt hat, soll Olivier seine andere Ex-Frau Charlotte Bernard und ihre gemeinsamen Kinder in sein Ferienhaus geholt haben, um sie in der aktuellen Gesundheitslage sicher zu wissen.

Getty Images Olivier Sarkozy in einem Club in NYC im November 2013

Getty Images Mary Kate Olsen, Schauspielerin

ActionPress Olivier Sarkozy und Mary-Kate Olsen am Flughafen in L.A. 2016

