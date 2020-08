Die Köln 50667-Clique kann sich auf einen richtigen Paradiesvogel gefasst machen! Heute Abend wird Tim Rasch (22) nach seinem jüngst erfolgten Ausstieg bei Berlin – Tag & Nacht zum ersten Mal im Kölner Ableger zu sehen sein. Für den Schauspieler dürfte das keine allzu große Umstellung sein – denn: Er wird weiterhin den angehenden DJ Nik verkörpern! Die "Köln 50667"Zuschauer dürfen sich somit auf einen richtig stylischen Charakter freuen: Promiflash zeigt euch noch einmal die besten "Berlin – Tag & Nacht"-Looks von Tim alias Nik!

Drei Jahre lang war der 22-Jährige fast täglich in der Vorabend-Soap zu sehen, und in jeder der rund 750 Folgen war seine Figur ein absoluter Eyecatcher – denn Nik steht auf ausgefallene Outfits! So bekamen die Zuschauer den Berliner mal in einem sexy Leo-Morgenmantel oder einem knallengen Crop Top, einer Latzhose und in einem der zahlreichen bunten Hemden zu sehen, die er so liebt. Immer mit dabei muss natürlich auch sein Markenzeichen sein: ein Bandana! Die Tücher besitzt der Ex-Freund von Kim (Nathalie Bleicher-Woth, 23) in allen Farben des Regenbogens.

Auch frisurtechnisch hat Tim beziehungsweise Nik sich bereits ordentlich ausprobiert: Während er seine Mähne anfangs noch in Dreads trug, ging er schließlich zu einem modernen Kurzhaarschnitt über und später zu einer langen Zottelmähne. Aktuell hat er einen stylischen Undercut – und trägt seine Haare oft im Man Bun.

"Köln 50667" – montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Tim Rasch bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTLZWEI Katharina Kock und Tim Rasch in "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTLZWEI Nathalie Bleicher-Woth und Tim Rasch bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Tim Rasch und Nathalie Bleicher-Woth bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Tim Rasch und Nathalie Bleicher-Woth bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Tim Rasch bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de