Wie verläuft die Schwangerschaft? Anfang Juli hatten Melissa und Philipp eine ganze besondere Neuigkeit zu verkünden: Ein Jahr nachdem sie sich in der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick zum ersten Mal gesehen und direkt geheiratet hatten, werden sie Eltern. Natürlich wollen die Follower von Melissa auch regelmäßig wissen, wie es ihrem ungeborenen Kind geht: Nun gab die Hamburgerin ihrer Community ein Update!

Am Donnerstag hatte die Mutter in spe wieder einen Frauenarzttermin – und zu ihrer großen Freude sei der Ultraschall "richtig gut" gewesen, erzählte sie in ihrer Instagram-Story daraufhin. "Es ist alles gut entwickelt und es gibt keine Auffälligkeiten. Das Mucki-Kind war wieder sehr aktiv", führte sie auf der Foto- und Videoplattform aus. Zusätzlich ergänzte Melissa: Sie merke auch immer wieder im Alltag, wie aktiv ihr Kind sei. Es würde in ihrem Bauch nämlich regelmäßig Partys feiern.

Und wie sieht es mit Schwangerschaftsbeschwerden aus? Dazu erzählte Melissa Promiflash: "Ich wurde von der Übelkeit und vielen anderen negativen Begleiterscheinungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringen kann, bisher verschont", sagte sie im Gespräch. Dafür sei sie sehr dankbar.

