Und dann war kurz alles weg! Heute läuft die Auftaktfolge von Promi Big Brother. Zwölf Kandidaten sind bereits vor zwei Tagen eingezogen und in der Episode am Freitag wurde eine Zusammenfassung der ersten Stunden gezeigt. Doch mitten in der Sendung gab es auf einmal zwar immer noch Töne zu hören, aber kein Bild mehr, das gesendet wurde: Statt der Promi-BB-Kandidaten sah man nämlich plötzlich nur einen schwarzen Bildschirm!

Ex-GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (38) war gerade dabei zu erzählen, dass sie ihren Sohn vermisst, als die technische Panne passierte – es konnten keine Ausschnitte aus der Fernseh-WG gezeigt werden. Die Moderatoren Jochen Schropp (41) und Marlene Lufen (49) mussten diesen Fauxpas mit einem ungeplanten Gespräch im Studio überbrücken. Nach einigen Augenblicken war die Panne jedoch wieder behoben und es gab wieder Bilder aus dem TV-Container zu sehen.

Dieser Vorfall amüsierte die Zuschauer natürlich sehr. "Dachte schon, Sat.1 hätte abgebrochen", "Bildausfall bei Promi BB. Es gibt doch einen Gott" und "Im Moment funktioniert nichts? Ich dachte, das ist seit 20.15 Uhr so?", schrieben unter anderem drei User auf Twitter.

Sat.1 / Willi Weber Jasmin Tawil bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen für "Promi Big Brother"

© SAT.1/Willi Weber Der Märchenwald von "Promi Big Brother" 2020

