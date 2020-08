Timur Ülkers (31) Fans wollen ihm an die Wäsche! Bei GZSZ verkörpert der TV-Liebling die Rolle des Nihat. In der Daily Soap unterhält er die Zuschauer aber nicht nur mit spannenden Geschichten, sondern sorgt in regelmäßigen Oben-ohne-Szenen für Schnappatmung bei seiner Anhängerschaft. Jetzt verriet Timur, wie weit die Liebe seiner Fans zu ihm geht: Ihm wurden offenbar schon beachtliche Summen für seine getragene Unterwäsche geboten!

"Ich kriege viele Nachrichten, davon sind viele versaut", verriet der 31-Jährige im RTL-Interview. Die skurrilste Message, die er bisher bekommen hat? "Das letzte Angebot war 1.000 Euro für meine getragene Unterwäsche plus Socken", lachte der Hottie, während Paul-Darsteller Niklas Osterloh (31), der neben ihm saß, aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam. "Von einem Mann oder einer Frau?", fragte er verblüfft. Es sei ein Mann gewesen, antwortete Timur.

Auch Angebote zum Beischlaf gegen ein gewisses Entgelt, habe der Zweifach-Vater schon erhalten. Das macht dem Schauspieler offenbar überhaupt nichts aus, ganz im Gegenteil: Er wolle weiterhin an seinem Waschbrettbauch arbeiten, für den ihn seine Verehrer so lieben. "Ich sehe da noch ein bisschen Haut", gab der Hamburger an, als er seinen definierten Bauch begutachtete.

Getty Images Timur Ülker im Jahr 2020

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh im November 2019

Instagram / timuruelker Timur Ülker im Jahr 2020

