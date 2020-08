Dürfen sich die "Luther"-Fans wirklich freuen? Neun Jahre lief die britische Krimiserie "Luther" über die Fernsehbildschirme und kam zwischen 2010 und 2019 auf insgesamt fünf Staffeln. In der Hauptrolle des Detektivs John Luther brillierte Hollywoodstar Idris Elba (47), der für seine Darstellung auch einen Golden Globe gewonnen hatte. Ein Jahr nach der Absetzung der Show hat der 47-Jährige nun gute Neuigkeiten für alle Anhänger der Serie: "Luther" soll als Kinofilm auf die große Leinwand kommen!

Idris ließ die Bombe am Freitag nach den BAFTA TV Awards 2020 platzen, die dieses Jahr zum ersten Mal ausschließlich virtuell stattgefunden hatten. Gegenüber mehreren Pressevertretern, wie unter anderem Digital Spy, sagte er: "Ich habe immer gesagt, dass ich 'Luther' gerne als Film sehen würde. Und ich denke, dass wir uns jetzt in diese Richtung bewegen. Ich freue mich schon sehr darauf. Es passiert." Er könne sich in diesem Zusammenhang vorstellen, dass die Storylines einer Verfilmung mutiger sein werden und alles ein bisschen größer ausfallen würde. "Aber John Luther wird immer John Luther sein", ergänzte er.

Neben "Luther" war der Brite auch in vielen erfolgreichen Kinofilmen zu sehen: Er spielte unter anderem in der Thor-Reihe, "Der dunkle Turm", "Avengers: Infintiy War" und "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" mit. Zusätzlich zu seiner Schauspielkarriere ist Idris auch als DJ tätig und legte zum Beispiel bei der Hochzeitsfeier von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) auf.

Anzeige

Getty Images Idris Elba, Schauspieler

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Idris Elba, DJ und Schauspieler

Anzeige

Getty Images Idris Elba, "Der dunkle Turm"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de