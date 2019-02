Es war die Hochzeit des vergangenen Jahres: Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) das Jawort. Rund 600 ausgewählte Gäste durften in der St George’s Chapel dabei sein, als sich die beiden die ewige Liebe schworen. Neben ihren guten Freunden Amal (41) und George Clooney (57) sowie Victoria (44) und David Beckhams (43) war auch Schauspieler Idris Elba (46) mit von der Partie – er sorgte später sogar als DJ für gute Laune. Jetzt verriet der Schauspieler endlich, wie es dazu kam!

Der Prinz und Idris hatten sich bereits einige Male im Rahmen von Events der Wohltätigkeitsorganisation "The Prince’s Trust" getroffen, wie der Hollywoodstar gegenüber Daily Mail ausplauderte. Offenbar scheinen sich Harry und der "Sexiest Man Alive" gut verstanden zu haben. "Harry kam zu ein paar Partys, bei denen ich den DJ gab, und er sagte: 'Was machst du am 19. Mai?'", erzählte Idris in der Show von Ellen DeGeneres (61). Der Hollywoodstar habe daraufhin entgegnet, dass er noch nichts vorhabe. "Er fragte, ob ich bei seiner Hochzeit den DJ machen würde. Und ich so: 'Ist das ein Witz? Machst du Spaß?'", erzählte der "Luther"-Star.

Das Jawort von Harry und Meghan scheint Idris noch immer schwer zu beeindrucken. Im August vergangenen Jahres schwärmte er im Guardian-Interview: "Ich versuche, nicht zu viel darüber zu reden, weil es ein privater Tag war, aber es bleibt sicher einer der Höhepunkte meines Lebens."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Idris Elba bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles 2019

Getty Images Idris Elba und seine Frau auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

