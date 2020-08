Heiß, heißer, Nina Noel (31)! Seit September des vergangenen Jahres hat sich das Leben der einstigen "Krass Schule"-Darstellerin komplett verändert: Ihr Söhnchen Lyano Lyon kam zur Welt. Auch nach der Geburt ihres Sprösslings hält die TV-Bekanntheit ihre Community mit regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden. Aktuell genießen die Beauty, ihr Partner Tony und Baby Lyano eine Auszeit in Spanien. Jetzt hat sich Nina mit sexy Urlaubsgrüßen bei ihren Fans gemeldet!

Mit ihrem neuen Instagram-Schnappschuss beweist Nina erneut, was für ein Hingucker sie ist: Braun gebrannt posiert die 31-Jährige im engen Leo-Bikini samt passender Sonnenbrille auf einer Mauer über einer Bucht. Unter ihr ist das klare, türkisfarbene Meer zu sehen. Die selbstbewusste Schönheit scheint nicht nur die Reise mit ihren Liebsten in vollen Zügen zu genießen, sondern sich auch rundum wohl in ihrer Haut zu fühlen. "Liebe deinen Körper, schätze ihn wert und sei dankbar dafür, was er tagtäglich für dich leistet", lautet ihre Botschaft an ihre Anhänger.

Die Follower sind von Ninas Schnappschuss absolut begeistert. Besonders mit ihrem Hinterteil kann die Hanseatin offenbar punkten: "Super Knackpo", schwärmt ein Nutzer. Doch auch zahlreiche Komplimente wie "Du hast ein schönes Lächeln" landen in den Kommentaren.

Instagram / ninanoel Nina Noel im August 2020

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Söhnchen Lyano Lyon, August 2020

Instagram / ninanoel Nina Noel, TV-Bekanntheit

