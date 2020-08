Bei dieser peinlichen Klo-Story von Emmy Russ (21) klappte ihren Promi Big Brother-Kollegen glatt die Kinnlade runter! Kaum einer der diesjährigen Container-Kandidaten polarisiert wohl so stark wie die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin. Mal sorgt sie für emotionale Momente, wenn sie von ihrer schweren Kindheit erzählt, mal für Lacher durch ihre naive Art. Nun packte die 21-Jährige allerdings eine ganz besondere Anekdote aus und erklärte ihrem verdutzten Publikum, warum sie ihr großes Geschäft nach einer Partynacht auf der Straße verrichtete!

"Ich habe mal auf die Straße kacken müssen", entfuhr es der Blondine, als sie es sich mit Katy Bähm (26) und Mischa Mayer im Whirlpool gut gehen ließ. Während Mischa kaum zu glauben schien, was Emmy da gerade gesagt hatte, brach Katy in schallendes Gelächter aus. Der Grund für die Freiluft-Klo-Aktion? Emmy besuchte nach der feuchtfröhlichen Sause ihren damaligen Freund. "Ich wusste, wenn ich nach Hause komme, muss ich kacken und ich wollte nicht bei ihm, weil er das gehört hätte", erklärte sich Emmy endlich in einer Lach-Pause. So weit, so gut – ein heimlicher Toilettengang im Schutze der Nacht sollte es allerdings nicht werden: "Dann habe ich halt die Hose runtergelassen, neben das Haus gemacht, bin reingegangen und ich schwöre, mir ist die Videoüberwachung noch nie aufgefallen..."

Warum ausgerechnet Katy sich bei diesem Schwank aus Emmys Jugend kaum halten konnte, während die anderen doch eher irritiert waren, vertiefte die Dragqueen im Einzelinterview: "Ich stelle mir Sachen oft bildlich vor. Ich habe mir vorgestellt, wie Emmy in der Hocke sitzt und kackt, während eine Kamera auf sie gerichtet ist..." Was haltet ihr von Emmys Klo-Beichte? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Emmy Russ

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de