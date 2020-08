Niklas Schröder (31) gibt Udo Bönstrup (26) Ratschläge in Sachen Liebe! Der gute Kumpel des einstigen Bachelorette-Kandidaten ist derzeit einer der 13 Bewohner in der Promi Big Brother-Märchenwelt. Bislang hat sich der Comedian in dem Format allerdings ziemlich zurückgehalten – vor allem, was das Flirten angeht: Zwar scheint er sich mit Emmy Russ (21) ziemlich gut zu verstehen, doch könnte daraus auch noch mehr werden? Laut seinem Kumpel Nik sei Udo schließlich ein richtiger Womanizer. Von Emmy ist er dagegen aber alles andere als überzeugt!

Im Promiflash-Interview erklärte der 31-Jährige, dass Udo von Emmys optischen Erscheinungsbild wahrscheinlich sehr angetan sei, sich davon aber nicht leiten lassen sollte: "Ich hoffe, dass er da nicht auf die Idee kommt, die irgendwie danach mitzunehmen oder so." Denn in seinen Augen würde die Blondine privat überhaupt nicht zu Udo passen. "Aber na ja, muss er selber wissen", fügte Nik hinzu.

Doch was stört den Netzstar an der einstigen Beauty & The Nerd-Teilnehmerin? Er könne schlichtweg einfach nichts mit ihr anfangen. "Ich feier die auch gar nicht. Die ist für mich komplett drüber und ist für mich zu viel Show und nervt mich", machte Nik klar.

Udo Bönstrup, Social-Media-Star

Emmy Russ im Bikini

Nik Schröder, TV-Bekanntheit

