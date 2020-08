Wer hat gute Chancen, sich seinen Platz bei Promi Big Brother zu sichern? In der heutigen Liveshow wird nach Claudia Kohde-Kilsch (56) ein weiterer Bewohner von den Zuschauern aus dem TV-Container gewählt. Senay Gueler (44) und Jennifer Frankhauser (27) haben zu Beginn der Woche bereits freiwillig das Handtuch geworfen. Insgesamt sind nun also noch 13 Bewohner übrig. Doch wer von ihnen ist am beliebtesten – und könnte sich somit vor einem Rauswurf retten?

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand 14. August 2020, 17:00 Uhr) geht hervor, dass es nach wie vor einen unangefochtenen Favoriten gibt: Von insgesamt 1.937 Teilnehmern hat mit 884 (45,6 Prozent) fast die Hälfte für Ikke Hüftgold (43) gestimmt. Somit konnte der Ballermann-Star seinen Vorsprung der letzten Tage sogar noch einmal um rund zehn Prozent ausbauen. Hinter ihm liegt weiterhin die Dragqueen Katy Bähm (26), die sich den Zuspruch von 242 (12,5 Prozent) Promiflash-Lesern sichern konnte. Auf Platz drei liegt Jasmin Tawil (38) mit 167 (8,6 Prozent) Stimmen.

Auch auf den hinteren Rängen hat sich nicht besonders viel verändert. Udo Bönstrup (26) und Sascha Heyna belegen mit 33 (1,7 Prozent) und 23 (1,2 Prozent) Votes den elften und zwölften Platz der Liste. Das Schlusslicht bildet immer noch Elene Lucia Ameur (26) mit 20 Stimmern (1,0 Prozent).

Sat.1 / Marc Rehbeck Die 16 Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

ActionPress Katy Bähm im November 2019 in Berlin

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, TV-Bekanntheit

