Andreas Ongemach (28) würde gerne noch einmal bei der Bachelorette antreten. Im vergangenen Jahr versuchte er sein Glück bei der RTL-Kuppelshow und buhlte um das Herz von Gerda Lewis (27). So richtig wollte es bei den beiden jedoch nicht funken. Vor wenigen Tagen wurde nun Gerdas Nachfolgerin bekannt gegeben und es ist keine Geringere als Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24). Gegenüber Promiflash verrät Andreas jetzt, was er von der neuen Rosendame hält.

Der Single-Mann kommt dabei gar nicht aus dem Schwärmen raus: "Ich bin echt baff. Endlich mal haben die es geschafft, eine authentische, wirklich liebenswerte, tolle Person zu finden, die dann optisch auch noch so gut aussieht". Weil Melissa genau seinem Frauentyp entspreche, würde er selbst gerne noch einmal antreten. Er kenne sie außerdem bereits und sei ganz neidisch auf die anderen Jungs, die bald die Chance auf Dates mit der schönen Brünetten haben.

Nach seinem Aus bei dem Dating-Format versuchte Andi sein Glück kurz darauf bei Bachelor in Paradise. Auch dort fand er nicht seine große Liebe. Für Melissa wird es da seiner Meinung nach besser laufen: "Da wird eine richtig tolle Liebesgeschichte geschrieben", prophezeit er.

Andreas Ongemach

Andreas Ongemach, Reality-Star

Bachelorette-Kandidat Andreas Ongemach

