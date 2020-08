Wird es langsam ernster zwischen Danilo Cristilli (23) und Alexandra Nicole? Nachdem sich wochenlang hartnäckige Gerüchte um die beiden hielten, bestätigte der Köln 50667-Darsteller Ende Mai gegenüber Promiflash: Er und das Model sind tatsächlich schon seit Anfang des Jahres ein Paar – und total ineinander verliebt! Daraus machen sie inzwischen auch kein Geheimnis mehr: Die Turteltauben versorgen ihre Fans regelmäßig mit Pärchenfotos. Jetzt haben sie einen großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Danilo und Alexandra haben sich zusammen einen Welpen geholt!

Den pelzigen Familienzuwachs präsentierte das Paar jetzt stolz via Instagram: Danilo und Alexandra haben sich einen Schäferhund zugelegt – und die kleine Fellnase Diego getauft! "Mein Traum geht in Erfüllung", betonte der Ex-Love Island-Kandidat in seiner Story. Schon als Kind habe er sich einen Schäferhund gewünscht.

Auch Alexandra liebt Diego bereits heiß und innig – dennoch zeigt sie sich in ihrer Instagram-Story realistisch: "Dieser (noch kleine) Frechdachs wird unser Leben ganz gewaltig auf den Kopf stellen", ist sich die schöne Brünette sicher. Was sagt ihr dazu, dass die beiden sich nach rund acht Monaten Beziehung einen gemeinsamen Hund anschaffen? Stimmt ab!

Instagram / alexsashnicole Danilo Cristilli und Alexandra Nicoles Welpe Diego

Instagram / alexsashnicole Alexandra Nicole und Danilo Cristilli

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli und Alexandra Nicole

