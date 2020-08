Hier macht Wiedersehen wohl keine Freude! Am Dienstagabend startet endlich die neue Trash-Perle Like Me – I'm Famous im TV. Zehn Promis kämpfen in dieser neuen Show um Anerkennung und Likes. Auch Yasin Cilingir (28) und Dijana Cvijetic (26) treffen in diesem Format aufeinander. Die beiden kennen sich durch die Realityshow Love Island, in der sie teilweise heftig miteinander geflirtet hatten. Seitdem haben sich die zwei aber nicht mehr gesehen. Dementsprechend komisch fällt auch Yasin und Dijanas erste Begegnung bei "Like Me – I'm Famous" aus!

Nachdem der 28-Jährige eingezogen war, folgte ihm kurz darauf die Blondine. Die Überraschung der beiden war dabei regelrecht in ihren Gesichtern abzulesen. "Hallo, wie geht es dir?", fragte Dijana sichtlich überrascht – und fügte etwas gespielt locker hinzu: "Ich hab gar nicht gecheckt, dass du da sitzt." Bei dieser Aussage musste sich auch Yasin das Lachen verkneifen. Ob es da wohl noch mal zu Reibereien kommen wird?

Denn wir erinnern uns: Bevor der einstige "Love Island"-Hottie letztendlich fest mit seiner damaligen Formatkollegin und heutigen Verlobten Samira zusammen gekommen ist, hatte er in der Sendung ein Auge auf die Schweizerin geworfen. Sie war allerdings auch nicht abgeneigt! "Du bist ein sympathischer Mann, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du bist ehrlich. Bei dir merkt man, dass du ein guter Mensch bist", hatte die 26-Jährige dem Charmeur unverblümt erzählt.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Yasin Cilingir und Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller und Dijana Cvijetic bei "Like Me – I'm Famous"

RTL II Yasin und Dijana bei "Love Island"

