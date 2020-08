Kanye West (43) verbringt eine Auszeit alleine! In den vergangenen Wochen sorgten der Rapper und Kim Kardashian (39) für reichlich Schlagzeilen: Während einer Wahlkampfrede im Rahmen seiner Präsidentschaftskandidatur plauderte Kanye äußerst intime Details über seine Frau aus – und danach hing der Haussegen gewaltig schief. Um die Ehe zu retten, zogen sich Kim, Kanye und die vier gemeinsamen Kids erst einmal auf ihre Ranch zurück und verbrachten ihre Familienzeit in Wyoming. Während Kim und die Kids nun zurück nach Hause flogen, blieb Kanye allein auf dem Landsitz zurück.

Eine Quelle plauderte nun gegenüber People aus, dass Kim mit Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) bereits am Sonntagabend die Heimreise angetreten sind. Die älteste Tochter North (7) habe noch ein wenig länger Zeit mit ihrem Vater in Cody verbracht, bevor sie sich ebenfalls auf den Rückweg nach Los Angeles gemacht habe. Kanye hingegen blieb alleine auf der Ranch. Dort fühle er sich nämlich richtig heimisch: "[Wyoming] ist der Ort, an dem er leben will", verriet der Insider. Kim hingegen "ist glücklich, zurück zu sein".

Auch wenn das nicht unbedingt nach einem intakten Familienleben klingt, halte Kim nach wie vor an der Rettung der Ehe fest: "Kim tut immer noch alles dafür, dass ihre Ehe funktioniert. Sie spricht kaum über ihre genauen Pläne für die Zukunft, doch im Moment scheint es für sie okay zu sein, dass Kanye in Wyoming lebt", erklärte der Informant weiter. Kanye würde vor Ort seine Präsidentschaftskampagne vorantreiben. Dies sei eine Entscheidung, von der ihn niemand abbringen kann.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2020

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de