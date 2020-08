Diese Namenswahl passt doch mal perfekt! Seit nun einem halben Jahr ist Ashley Graham (32) Mutter eines Sohnes. Der kleine Mann hört auf den Namen Isaac und ist der ganze Stolz des Curvy-Models. Die Beauty scheint in ihrer neuen Rolle als Mama voll und ganz aufzugehen und liebt ihr Leben mit Kind. Mit ihrem Baby hat sie aber wohl auch das große Los gezogen, denn der Wonneproppen ist stets gut drauf – ob das womöglich am Namen Isaac liegt?

In der Show TODAY with Hoda & Jenna plauderte Ashley über ihren Sohnemann und erklärte, dass sie und ihr Mann Justin Ervin sich dazu entschieden hätten, ihren Sohn Isaac zu nennen, weil der Name "Lachen" bedeutet. "Wir wollten einfach ein fröhliches, lachendes Baby – und das haben wir definitiv", gab die 32-Jährige preis und betonte abschließend noch einmal, dass ihr Spross fast immer happy sei. "Ich bin im Himmel. Ich liebe es, Mutter zu sein. Er ist so süß und so niedlich und so glücklich."

Übrigens lautet sein voller Name Isaac Menelik Giovanni Ervin – und auch hinter dem Zweitnamen Menelik steckt eine tiefere Bedeutung. Während einer gemeinsamen Reise nach Äthiopien habe das Paar erfahren, dass der erste Kaiser des Landes ebenfalls auf den Namen gehört hatte und er so viel bedeute wie "Sohn der Weisen."

Getty Images Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und sein Sohn Isaac im Juni 2020

Getty Images Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin

