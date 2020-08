Der frischgebackene Papa Joe Jonas (31) hat offensichtlich Lust auf einen neuen Style! Der Jonas Brothers-Sänger und seine Ehefrau Sophie Turner (24) wurden Ende Juli erstmals Eltern einer Tochter, die sie Willa nannten. Und obwohl sie in Bezug auf ihr Privatleben und den Nachwuchs alles aus der Öffentlichkeit heraushalten, machte der Bühnenstar jetzt mal eine Ausnahme: Dass Joe plötzlich keinen dunklen, sondern einen hellblonden Schopf hat, teilte er mit seiner Fangemeinde!

Leicht grinsend schaut der 31-Jährige auf einem neuen Foto in seiner Instagram-Story in die Kamera. Dabei sticht die haarige Veränderung sofort ins Auge: Während Joes Augenbrauen und sein Dreitagebart noch die gewohnte dunkle Farbe besitzen, erstrahlt das Haupthaar des "Sucker"-Interpreten in Platinblond. Ob er damit den neuen Lebensabschnitt einläutet? Einen konkreten Kommentar zum Friseurbesuch gibt es bislang jedenfalls noch nicht.

Der Haarfarbenwechsel könnte nämlich auch mit seinem frisch angebrochenen neuen Lebensjahr zu tun haben. Erst am vergangenen Wochenende wurde der US-Amerikaner 31 Jahre alt. "Herzlichen Glückwunsch an meinen Liebsten, meinen 'Baby Daddy!'", wünschte ihm seine Gattin und bestätigte damit erstmals die Geburt von Willa höchstpersönlich. Die beiden wollen ihren Nachwuchs so gut es geht schützen – wegen der Gesundheitskrise kriegt die Kleine momentan nur engste Familienmitglieder zu Gesicht.

Instagram / joejonas Joe Jonas im August 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Getty Images Jonas Brothers im Juni 2019

