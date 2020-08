Ehrliches Mama-Update von Darya Sudnishnikova! Die russische Influencerin ist mit gerade einmal 14 Jahren vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Sie brachte Töchterchen Emilia zur Welt. Mittlerweile wurden die beiden wieder aus dem Krankenhaus entlassen – eine völlig neue Situation für die Schülerin. Jetzt verriet Darya erstmals ganz offen, wie sie mit ihrer neuen Rolle als Teenie-Mutter zurechtkommt.

In einem neuen Instagram-Beitrag erklärte Darya nun, dass sie mit der neuen Situation noch etwas überfordert sei. "Am ersten und am zweiten Tag verstand ich überhaupt nicht, was und wie ich es tun sollte. Wie wechsle ich eine Windel? Wie wickele ich? Saubermachen? Wie gibt man die Brust?", schreibt Darya unter einem Foto, das sie im Kreißsaal zeigt. Es wäre ihr aktuell überhaupt nicht möglich, wenigstens ein bisschen zu schlafen: "[Emilia] schläft eine Stunde, wacht dann auf und will Essen."

Einer, auf den Darya sich immer verlassen kann, ist ihr 11-jähriger Boyfriend Ivan. Der Schüler ist zwar nicht der biologische Vater von Emilia, aber er hat seiner Liebsten versprochen, dass er ihr bei allem unter die Arme greifen wird. Deswegen ist er sogar bei Darya und ihrer Mutter eingezogen.

Darya Sudnishnikova, Influencerin

Darya und Ivan

Darya Sudnishnikova, Influencerin

