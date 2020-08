Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, John Stamos! Dass auf der Torte zu seinem Ehrentag schon Dutzende von Kerzen standen, werden einige Fans beim Anblick des Schauspielers ganz sicher kaum glauben können! Vor allem den Sitcom-Liebhabern ist John seit vielen Jahren ein Begriff, in Full House und später auch in Fuller House spielte er den damals schon attraktiven Onkel Jesse. Am vergangenen Mittwoch feierte der Serienstar mit irischen und griechischen Wurzeln seinen Geburtstag mit seiner Frau Caitlin McHugh (34) und ihrem gemeinsamen Söhnchen Billy: Die beiden durften dem Hottie überraschenderweise bereits zum 57. gratulieren!

Ja, richtig gelesen: John hat die erste Hälfte der Fünfziger schon überschritten – und offenbar seine Topform gehalten. Die schweißtreibende Arbeit hinter seinen Muskeln bekommen seine 3,4 Millionen Follower zwar nicht zu Gesicht, dass er diese aber gern beispielsweise beim Boxen trainiert, davon zeugen zumindest einige Social-Media-Posts. Zudem hält ihn sein zweijähriger Sohn auf Trab, auch an seinem Geburtstag: "Ich habe die meisten meiner 57 Jahre auf so einen Geburtstag gewartet. Meine Frau und mein Sohn haben mich mit einem Picknick am Strand überrascht", freute er sich zu einigen Familienschnappschüssen auf Instagram.

Dass nicht nur Frauen seines Alters John verfallen sind, beweist auch seine Ehefrau – seine Gattin, ihres Zeichens ebenfalls Schauspielerin und Model, ist ganze 23 Jahre jünger als er. Zu seiner Attraktivität trägt aber sicherlich auch die Liebe zu seinen treuen Fans bei: Erst im vergangenen Dezember half er bereitwillig einem davon bei dessen Heiratsantrag.

Instagram / johnstamos John Stamos mit seinem Sohn Billy im August 2020

Instagram / johnstamos John Stamos mit seinem Sohn Billy im Mai 2020

Getty Images Caitlin McHugh und John Stamos im November 2018

