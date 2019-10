John Stamos (56) und Sohn Billy sind unzertrennlich – und haben sichtlich Spaß miteinander. Der Schauspieler scheint mit Leib und Seele in seiner Vaterrolle aufzugehen. Nach der Geburt des kleinen Jungen kann sich John ein Leben ohne seinen Nachwuchs kaum vorstellen: Ob gemeinsam am Full House-Set oder im Privatjet. Im Netz teilte der stolze Papi kürzlich einen süßen Schnappschuss, auf dem die beiden ordentlich rumalberten.

In seiner Instagram-Story teilte der "Born to Ride"-Darsteller mit seiner Handykamera einen niedlichen Moment aus dem Hause Stamos: Der Anblick des lachenden Sohnemanns lässt wohl alle Herzen höher schlagen. Nur in ein Handtuch gewickelt posierten die beiden Jungs oberkörperfrei vor dem Spiegel im Badezimmer. Während das Familienoberhaupt nach der Bade-Action eine ernste Miene zog, strahlt Baby-Boy Billy über beide Backen.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist zwischen dem 56-Jährigen und seinem erst 17 Monate alten Sprössling bereits zu erkennen. Der Wonneproppen trägt die Frisur schon genauso wie sein Daddy. Doch die dunklen Haare dürften nicht nur von John vererbt worden sein: Auch Mama und US-Model Caitlin McHugh (33) ist brünett.

Getty Images John Stamos im März 2016

Alberto E. Rodriguez/Getty Images John Stamos auf dem roten Teppich der Kids' Choice Awards 2017

Frazer Harrison/Getty Images John Stamos and Caitlin McHugh bei den SAG Awards 2018

