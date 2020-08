Was für ein Anblick von Heidi Klum (47)! Am vergangenen Wochenende veranstaltete das Supermodel eine kleine Gartenparty mit seiner Familie und Thomas Hayo, ihrem GNTM-Co-Juror. Der Anlass: Das Champions-League-Finale im Fußball zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain. Der einstige Victoria's-Secret-Engel nutzte diese Gelegenheit, um zahllose Bilder von seinen Liebsten zu knipsen. Aber auch die vierfache Mutter selbst trat vor die Kameralinse und so entstand dieses heiße Bikini-Foto von ihr.

Auf Instagram teilte Heidi den aufreizenden Schnappschuss. Zu sehen ist die Blondine, wie sie in ihrem Garten neben einem Steinofen posiert. Der absolute Blickfang: Ihre stahlharten Bauchmuskeln, die durch ihr Outfit perfekt zur Schau gestellt werden. Denn die gebürtige Bergisch Gladbacherin trägt einen feuerroten Bikini – dazu ein weißes Netzkleid, das sie heruntergerollt und als knappen Rock getragen hat. Ihr Bild kommentiert die America's Got Talent-Jurorin lediglich mit der Zahl: "91". Möglicherweise meint sie damit die Temperatur in Fahrenheit, die in ihrer Wahlheimat Kalifornien herrscht und ungefähr 33 Grad Celsius entspricht.

Wie in Heidis Instagram-Stories zu sehen ist, verschaffte sich die 47-Jährige in ihrem Pool eine kleine Abkühlung von dieser Hitze. Dabei leistete ihr Göttergatte Tom Kaulitz (30) ihr Gesellschaft. Ein Foto zeigt die beiden, wie sie Wange an Wange im Wasser schmusen.

Getty Images Thomas Hayo, 2018

Getty Images Heidi Klum bei den Cfda Fashion Awards in NYC im Juni 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2020

