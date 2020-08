So emotional war der Unter uns-Ausstieg für Alica Hubiak! Am Donnerstag ist die Blondine zum letzten Mal in der Rolle der Jana Schäfer zu sehen. Bekannt ist bereits, dass sie den Kampf gegen ihren Hirntumor verliert und im Beisein ihres Ehemannes Paco Weigel (Milos Vukovic, 39) und ihrer Tochter Leni (Josephine Becker, 21) stirbt. Gemeinsam mit Milos erinnerte sich Alica jetzt an ihre Zeit in der Schillerallee zurück und konnte ihre Tränen dabei nicht verbergen.

"Ich bin megadankbar, dass ich hier gelandet bin, dass ich euch alle getroffen habe. Ich hatte megaviel Spaß. Ich habe gelacht, geweint, ich hatte Nervenzusammenbrüche", resümierte Alica ihre Zeit bei "Unter uns" auf RTL.de. Ihre letzte Szene sei für sie zugleich die emotionalste gewesen. "Das hat so gut geklappt und das war schon schön, obwohl es auch sehr traurig war. Das werde ich noch sehr, sehr lange im Kopf behalten", erzählte sie mit traurigem Blick. Als Schauspielkollege Milos sich kurz darauf von ihr verabschiedete, konnte Alica ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie brauchte mehrere Sekunden, um sich wieder zu beruhigen.

Die Zusammenarbeit mit dem Paco-Darsteller wird die 32-Jährige besonders vermissen. "Ich hatte wirklich gehofft, dass wir uns gut verstehen. Aber dass wir uns irgendwann doch so gut verstehen und so gut zusammenwachsen, das war ja wie ein Sechser im Lotto", schwärmte sie von ihrem Serien-Ehemann und bedankte sich bei ihm auch für die privaten Gespräche.

TVNOW/Stefan Behrens Leni (Josephine Becker), Jana (Alica Hubiak) und Paco (Milos Vukovic) bei "Unter uns"

Instagram / alicahubiak Milos Vukovic und Alica Hubiak am Set von "Unter uns"

Instagram / alicahubiak Schauspielerin Alica Hubiak

